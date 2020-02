Vijftien personen met elkaar op de vuist bij kebabzaak in Dronten

F-16's onderschep­pen vliegtuig­je boven Flevoland

7 februari Een Cessna-vliegtuig is vanmiddag door twee F-16's onderschept boven Flevoland. De piloot reageerde niet op oproepen van de luchtverkeersleiding in Leeuwarden. De F16's vertrokken vanaf Vliegbasis Leeuwarden en vlogen minutenlang naast het toestel, dat op weg was naar Schotland.