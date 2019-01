Villawijk Dronten begint na jarenlange vertraging eindelijk te lopen

Vorig jaar is een modelwoning gebouwd, een tweede huis is bijna klaar. Volgens Jan Hartog van ontwikkelaar Mourik komen daar snel 5 tot 6 woningen bij. ,,We willen in maart of april met de bouw beginnen’’. Stapsgewijs wordt de Parkresidentie ontwikkeld, kondigt hij aan. Er is ruimte voor 80 ‘luxe villa’s, zoals de brochure ze noemt. ,,Dat aantal hangt nog af van de kavelgrootte die we hanteren’’, zegt Hartog. Hij kan nog niet zeggen hoe lang het zal duren voordat de wijk vol is.