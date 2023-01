Vluchtelingen uit Groningse opvanglocatie blijven langer in Biddinghuizen

De 138 vluchtelingen van de noodopvanglocatie uit het Groningse Zoutkamp blijven langer in Biddinghuizen. Deze mensen werden donderdag overplaatst naar de polder vanwege de felle wind. Het was daarom mogelijk niet veilig in de Groningse noodopvang.

Het is nog niet duidelijk wanneer de vluchtelingen terug kunnen keren naar de locatie Marnewaard in Zoutkamp. ,,In elk geval tot donderdag. Dan wordt beoordeeld of de locatie in Zoutkamp weer open kan”, stelt Bob van 't Klooster van het COA.

Ruimte

Capaciteitsproblemen levert dat niet op in Biddinghuizen. Van 't Klooster: ,,Hier was nog wat ruimte om deze mensen tijdelijk op te vangen.” Het uitgangspunt is dat de Marnewaard zo snel mogelijk weer in gebruik wordt genomen, maar niet eerder dan dat dit helemaal veilig is.

Naast dat er uit voorzorg 138 vluchtelingen in Biddinghuizen werden opgevangen uit Marnewaard, zijn er diezelfde donderdag nog eens 254 vluchtelingen ondergebracht bij het aanmeldcentrum in Ter Apel.

De Marnewaard is in september geopend en geldt als een tijdelijke opvanglocatie met plek voor maximaal 600 asielzoekers. Deze plek is bedoeld als wachtlocatie voor nieuwe asielzoekers die aankomen in Ter Apel en voor wie daar geen ruimte is. Zodra er plek is om de asielaanvraag te registreren in Ter Apel, gaan ze daar heen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.