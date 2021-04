Vluchtpoging mislukt na inbraak in supermarkt Swifterbant: drie Amsterdammers opgepakt

De politie heeft vannacht twee mannen en een vrouw uit Amsterdam opgepakt voor een inbraak in een supermarkt in Swifterbant. De verdachten sloegen na het incident op de vlucht, maar konden in de buurt van Lelystad worden tegengehouden.

De inbraak vond vannacht rond 03.00 uur plaats bij de Albert Heijn aan De Poort in Swifterbant. Agenten die na het inbraakalarm ter plaatse gingen, ontdekten dat er een ruit naast de toegangsdeur van de supermarkt was ingeslagen. ,,Ze zijn binnen geweest en hebben iets buitgemaakt", zegt Mervin Wigbels van de Politie Dronten. Wat er precies is gestolen, is nog niet duidelijk.

Politiehelikopter

Na de inbraak reden de verdachten weg in een auto met gedoofde lichten. Een politiehelikopter die onderweg was van Groningen naar Schiphol kreeg het voertuig echter in het vizier. De politie kon de auto even later op de Runderweg in de buurt van Lelystad aan de kant zetten, waarna het drietal werd aangehouden.

Het gaat om twee mannen van 20 en 23 jaar en een vrouw van 28 uit Amsterdam. Zij zijn overgebracht naar het politiebureau. Het onderzoek loopt nog. Daarbij bekijkt de politie onder meer camerabeelden. Daarop is een doek of deken met streep-print te zien die door de daders is gebruikt, zegt agent Wigbels. Deze is mogelijk gebruikt om buit mee te vervoeren. De politie is op zoek naar dit doek. Getuigen wordt opgeroepen zich te melden.

