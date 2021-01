Voedselbank Dronten krijgt in coronajaar fors meer steun en schort subsidieaanvraag op

De verwachting is dat de Voedselbank Biddinghuizen, Dronten en Swifterbant op 65 procent meer giften uitkomt dan waar het begin 2020 vanuit ging. Rutgers: ,,Het jaarverslag is nog in de maak, dus wat het exact is geworden weet ik niet. Maar met name in de laatste maanden van het jaar is de aandacht voor armoede in het hele land groot geweest, met een speciale uitzending van Jeroen Pauw, de actie van radio 538, de provincie Flevoland die extra geld beschikbaar heeft gesteld. Dat zien wij terug.’’