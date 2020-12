Voedselbanken kunnen rekenen op steun van de provincie Flevoland

Baasjes gezocht Deze hond ziet wat mensen niet kunnen herkennen: ‘Een heel gevoelige teddybeer’

4 november Vertederend en tegelijk bloedserieus. De Espria ledenvereniging (voorheen Icare) zet vanaf volgend jaar contacthonden in bij huisbezoeken. De zoektocht naar de nieuwe baasjes en tevens collega’s is nog in volle gang. Goed nieuws voor geïnteresseerden: Espria is actief in onder meer de (West-)Veluwe, Flevoland, Kampen, Zwolle en de Kop van Overijssel.