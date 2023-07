Oud-buschauf­feur Willem helpt met opzetten buurtbus Dronten: ‘Heb je wel je ov-chip­kaart bij je?’

Ruim 40 jaar reed Willem Brouwer (69) passagiers van halte naar halte met de bus. Nu de stadsbus in Dronten, net als op veel andere plekken wordt vervangen door de buurtbus voelt hij zich geroepen en steekt hij graag de handen uit de mouwen. Want Brouwer is het achter het stuur nog lang niet zat. ,,Ik heb altijd lol met de mensen.”