Vogelgriep op eendenbedrijf Biddinghuizen

Man die seks had in Wa­li­bi-at­trac­ties blijkt vriend van realityster Barbie

5 december De man die vorig jaar zomer voor een pornofilm met verschillende vrouwen seks had in attracties van pretpark Walibi blijkt de 37-jarige Hagenaar Rolf Tangel te zijn met wie realityster Samantha de Jong (Barbie) een knipperlichtrelatie heeft. Ter herinnering aan de spraakmakende opnames in Biddinghuizen hebben Tangel en producent Peter Visser recent een reuzenrad op hun hand laten tatoeëren.