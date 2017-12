Vogelgriepvirus niet gevaarlijk voor mensen, dodelijk voor pluimvee

Dit wordt bevestigd door woordvoerder Danielle Cardozo van het ministerie van landbouw, natuur en voedselkwaliteit. Cardozo: ,,Het virus is een combinatie van het virus dat we in 2016 in Nederland aantroffen en een virus dat we eerder bij wilde vogels in Europa zagen. Het is voor pluimvee zeer besmettelijk - daar staat H5 voor - en mede daarom hebben we ook meteen landelijk een ophokplicht ingesteld. Het virus is niet verwant aan het virus dat in Azië circuleert en waar mensen ook ziek van kunnen worden. Wat dat betreft kunnen we dit weekeinde rustig gaan slapen.’’