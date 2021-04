Volle kracht vooruit met ‘Swifterbant-Zuid’, maar vertrouwen in gemeente Dronten ‘hangt aan een draadje’

Politiek Dronten wil ophelde­ring over bouwplan Swifter­bant-Zuid: ‘Niet blij met waar we nu staan’

15 april Politieke partijen in Dronten willen opheldering van de gemeente over de kwestie Swifterbant-Zuid. Achter deze langverwachte dorpsuitbreiding staat een groot vraagteken nu de gemeente het recht van eerste koop van de grond kwijt is. ,,Het is een rare gang van zaken’’, zegt Lazise Hillebregt van D66.