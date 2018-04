Volop Opel-plezier in Dronten

Kleurexplo­sie in Flevoland­se tulpenvel­den

16:27 Het heeft even geduurd, maar sinds deze week staan de tulpenvelden in Flevoland in volle bloei. Een ware kleurexplosie, waar dit weekeinde al drommen mensen van kwamen genieten. De Tulpenroutes op het nieuwe land nodigen traditiegetrouw uit tot het maken van veel foto's. De redactie van de Stentor ziet graag uw fraaie Flevolandse tulpenplaatjes. Een selectie ervan zullen we binnenkort in de Stentor laten zien.