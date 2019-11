Voor- en tegenstanders Lidl in Dronten-West laten zich horen

Bewoners uit Dronten-West hebben via een brief nog maar eens benadrukt dat ze zo snel mogelijk een Lidl in hun wijk willen. Duidelijk is dat dertien ondernemers uit de omgeving bezwaren hebben ingediend tegen de komst. De jarenlang slepende kwestie nadert de ontknoping: donderdag beslist de gemeenteraad over het gewijzigde bestemmingsplan die de nieuwe supermarkt mogelijk moet maken.

“Wij als voorstanders willen dat zo snel mogelijk de winkel open gaat”, is de duidelijke boodschap in een brief van bewoners uit Dronten-West en Swifterbant. De brief is ondertekent door mijnheer Boersma, maar hij zegt te spreken namens 824 mensen die een petitie voor de supermarkt hebben ondertekend. “We vragen onze 824 bewonersstemmen goed af te wegen tegen de 13 bezwaren van de supermarkteigenaren.”

Extra concurrentie

Supermarkten in Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant vrezen voor de extra concurrentie. Ze zijn bang dat een Lidl in Dronten-West bijvoorbeeld klanten weghaalt uit het winkelcentrum Suydersee in Dronten. Ontwikkelaar Bramer is al enkele jaren bezig met de voorbereidingen voor de bouw van een Lidl-supermarkt met 18 appartementen in Dronten-West.

De politiek in Dronten spreekt zich donderdag uit of de supermarkt er mag komen en het bestemmingsplan wordt vastgesteld. Het college van B&W wil dat de plannen doorgaan. De gemeente krijgt mogelijk een fikse schadeclaim als de gemaakte afspraken met de ondernemer niet worden nagekomen. De bewoners zijn duidelijk in de brief. ,,Concurrentie is volgens ons helemaal niet erg. Het biedt zelfs voordelen, waaronder lagere prijzen voor iedereen en betere kwaliteit.”

Dronten groeit