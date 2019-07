Vooral Zwolle en Kampen melden overlast van Defqon, en dus niet de Noord-Veluwe

Verreweg de meeste meldingen van geluidsoverlast door Defqon.1 kwamen niet uit de gemeenten Nunspeet, Elburg of Oldebroek Van de 142 meldingen over het festival kwamen er honderd vanuit de regio Zwolle-Kampen. Dat blijkt uit het eindrapport van het bureau dat begin eind vorige maand geluidsmetingen verrichtte in opdracht van de drie gemeenten.

Drie dagen lang werd op negen punten in de gemeenten gemeten. Het ging om plekken langs het Veluwemeer en aan de noordkant van Elburg. In totaal zijn 54 metingen gedaan. De conclusie is dat het geluid van Defqon goed te horen was, maar dat het amper lukte om het aantal decibellen te meten. De waarden die wel gemeten werden, waren lager dan vorig jaar. Een belangrijke oorzaak is de wind. Die stond, behalve zondagmiddag, niet richting de Noord-Veluwe.

Basdreunen

De overlast die werd ervaren was het grootst op zondag. Die dag kwamen 105 van de 142 meldingen binnen op het speciale whatsappnummer. Driekwart van de meldingen kwam uit de regio Zwolle-Kampen. Er werd geklaagd over de basdreunen. Naar aanleiding van de klachten is op extra locaties geluisterd, maar kon het geluid niet gemeten worden.