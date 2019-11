Voormalige Rabobank in Dronten is nu gemeentehuis

De ingrijpende verbouwing van het gemeentehuis staat op het punt van beginnen. De organisatie is verbrokkeld en over het dorp gestrooid. De publieksbalie is ondergebracht in de voormalige Rabobank. Burgemeester Jean Paul Gebben is maandagmiddag de eerste ‘klant’. Hij schrijft zich samen met zijn vrouw in als inwoner van Dronten en opent daarmee het tijdelijk onderkomen.

Burgemeester Gebben en zijn vrouw krijgen een welkomspresentje nadat ze zich hebben ingeschreven als inwoners van Dronten.

,,Bijna alles is hergebruikt’’, zegt wethouder Peter van Bergen even eerder in de hal. De vier balies komen uit het gemeentehuis, de receptie is nog van de Rabobank. ,,De houten vloer ook’’. Achter de ontvangstruimte bevinden zich spreekkamers en een ruimte voor gratis huwelijksvoltrekkingen. Een meer chique trouwzaal bevindt zich op de bovenste verdieping van de Meerpaal, in het kantoordeel van dit centrum. Al met al een geschikte plek, zegt Van Bergen over het tijdelijk onderkomen. En voor de burger verandert er niet veel, laat hij weten. Immers, de nieuwe publieksbalie ligt aan het hetzelfde plein als het gemeentehuis.

Ontruimd

Volgens collega Roelof Siepel, die over de verbouwing gaat, liggen de werkzaamheden exact op schema. Het ‘oude’ gemeentehuis is grotendeels ontruimd, vertelt hij. Deze of volgende week begint de gedeeltelijke sloop van het gebouw. De werkkamers van het college bevinden zich eveneens in het voormalige bankgebouw. Ook werkt een groep ambtenaren tijdelijk op deze plek. Voor de rest van het personeel is tijdelijke huisvesting geregeld aan het Gangboord, vlak achter het gemeentehuis.