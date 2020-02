Voorwaarden voor versnelde bouw van 100.000 woningen in Flevoland

Over de voorwaarden en uitgangspunten is eerder deze week een aangescherpte motie door de Provinciale Staten van Flevoland aangenomen, met geen enkele stem tegen. Aanleiding is een motie van de coalitiepartijen in de Tweede Kamer om de mogelijkheden te onderzoeken voor de bouw van 100.000 extra woningen, waar begin maart over wordt gestemd. De woningen moeten met name komen in twee wijken in Almere (Pampus en Oosterwold), één in Lelystad (Warande) en ‘rondom Dronten’.