Vorst zorgt voor prachtige beelden van bevroren fruitbomen in Dronten

update 8000 kuikens komen om door brand in schuur Biddinghui­zen

24 maart 8000 kuikens zijn vanmorgen vroeg omgekomen tijdens een brand in een schuur aan de Harderringweg in Biddinghuizen. Het zaagsel op de vloer was in brand gevlogen. ,,Hoe dat heeft kunnen gebeuren is niet bekend’’, zegt woordvoerder Andrea van der Woude van de Veiligheidsregio Flevoland.