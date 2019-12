Vrachtwagen uitgebrand bij handelsbedrijf Tamminga in Swifterbant: ‘Dat was wel even raar wakker worden’

VideoBij handelsbedrijf Tamminga aan de Industrieweg in Swifterbant is vannacht een geparkeerde vrachtwagen uitgebrand. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar de naastgelegen loods. De oorzaak van de brand is onduidelijk, maar eigenaar Silvester Tamminga zegt: ,,Ik ga er niet van uit dat iemand mij een loer wil draaien.’’

Rond 01:45 uur vannacht kreeg de brandweer een melding binnen van het vuur, nadat zij gewaarschuwd waren door een buurtbewoner. De brandweer rukte met meerdere voertuigen uit om te voorkomen dat de brand in het bestelbusje meer schade aan zou richten in de omgeving. Het vuur was snel onder controle, hoewel het busje als verloren moet worden beschouwd. Silvester Tamminga van het gelijknamige bedrijf werd uit zijn bed gebeld: ,,Dat was wel even raar wakker worden. Maar ik ben blij dat de brandweer heeft voorkomen dat het vuur naar het bedrijfsgebouw is overgeslagen.’’

Brandstichting

Wat de oorzaak van de brand in het geparkeerde voertuig is geweest, is nog onduidelijk. Brandstichting wordt niet uitgesloten. Tamminga: ,,Het was een oud busje dat wij gebruikten voor het bezorgen en ophalen van spullen. Het stond achter het hek. Je verwacht niet dat zoiets spontaan in brand vliegt, maar het zou kunnen. Brandstichting? Ik heb geen ruzie met mensen, kan iedereen recht in de ogen aankijken. Dus ik ga er niet van uit dat iemand mij een loer wil draaien.‘’

Eerst kerst vieren

Zijn de feestdagen nu verpest? Volgens Tamminga niet. ,,We gaan nu eerst lekker kerst vieren en daarna kijken we een en andere op gaan ruimen en afhandelen en of de politie nog onderzoek komt doen. We gaan er niet van uit dat er ook is ingebroken in het pand. Ik ben in ieder geval blij dat het gebouw er nog staat.’’