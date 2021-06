Vrachtwagen verliest breekbare lading: Biddingringweg bij Dronten op slot

Anas maakt welkomst­film voor nieuwko­mers in Dronten: zelf had hij maanden nodig om zijn weg te vinden

20 mei De dichtstbijzijnde supermarkt? Anas Alghafir had geen idee waar die was. Het zwembad voor zwemlessen? Het duurde maanden voordat de Syrische statushouder zijn weg in Dronten had gevonden. Nu maakt hij een welkomstfilm voor mensen zoals hij.