VVD wint in Dronten, CDA op twee

Vooraf was het de grote vraag hoe het CDA het zou doen. Zouden de christen-democraten worden afgestraft voor de bestuurscrisis van vorig jaar, waarbij hun twee wethouders onverwacht opstapten? De rest van de raad, behalve de SP, zegde daarop het vertrouwen op in de grootste fractie. Conclusie op basis van de voorlopige uitslag: het CDA is allesbehalve van de kaart geveegd, maar zal wellicht genoegen moeten nemen met een rol in de oppositie. Immers, na de bestuurscrisis heeft de rest van de raad, behalve de SP, het vertrouwen opgezegd in het CDA. Deze partij heeft nu simpelweg niet de voorkeur.

Volgens VVD-lijsttrekker Ton van Amerongen is de winst te danken aan de campagne, die intensiever was dan 4 jaar geleden. Ook denkt hij dat de kiezer de VVD heeft beloond voor de getoonde daadkracht na de bestuurscrisis. ,,Wij lopen niet weg voor onze verantwoordelijkheid.'' CDA-aanvoerder Brenda Berghorst zegt dat de verhoudingen in Dronten 'genormaliseerd' zijn. ,,En dat is prima op zich. Vier jaar geleden was er sprake van een Hans-Engelvaart-effect'', verwijst ze naar de toenmalige, geliefde, lijsttrekker. Ze beseft dat het CDA mogelijk in de oppositie belandt, bijzonder in Dronten. ,,Maar het college is geen doel op zich.''