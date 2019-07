Waaghals Joey (18) heeft eerste deel van zijn achtbaan-marathon achter de rug

Update & video Man uit Dronten (41) omgekomen bij ongeluk in Elburg, man uit Kampen (32) naar ziekenhuis

13:03 Bij het ernstige ongeluk aan de rand van Elburg is vrijdagavond een 41-jarige man uit Dronten om het leven gekomen. De man is ter plaatse aan zijn verwondingen overleden. Een 32-jarige man uit Kampen is gewond geraakt en met nog onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.