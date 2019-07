Waar blijft Dronten in het coalitieakkoord van Flevoland?

Video Bedrijven­ter­rein Spelwijk in Swifter­bant wacht op verbete­ring

10 juli Het is er verouderd, verkeersonveilig en gedeelten van bedrijventerrein Spelwijk bij Swifterbant staan ronduit te verpauperen. Tel daarbij op dat sommige overnachtende vrachtwagenchauffeurs er hun behoeften in de struiken doen, en het plaatje is compleet. Daar moet iets aan veranderen, vindt de gemeente Dronten, waar Swifterbant onder valt. Het plan van aanpak is in de maak.