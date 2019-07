Waar kan Dronten nog woningen bouwen?

Van de drie Dronter kernen wacht Swifterbant het langst op uitbreiding. Na een lange zoektocht is vorig jaar een gebied van 40 hectare ten zuiden van het dorp aangewezen als woningbouwlocatie. Hier is ruimte voor 600 tot 800 woningen. Volgens de gemeente is het de bedoeling dat de bouw eind 2021 van start gaat. Wethouder Roelof Siepel benadrukt dat er woningen in verschillende prijsklassen in de wijk komen te staan. Ook belangrijk is de ‘aanhechting op het bestaande dorp’, zegt hij. Dronten gaat inwoners betrekken bij de plannen, kondigt hij aan. ,,Ik kan me voorstellen dat het dorp hier ook iets van vindt’’. Op welke wijze Swifterbanters mogen meepraten, kan hij nog niet zeggen. Dorpsbewoners werden ook betrokken bij de zoektocht naar een woningbouwlocatie, via een werkgroep. Al was er achteraf gemor over de aangewezen locatie. Volgens Dorpsbelangen had de werkgroep geen andere keuze dan kiezen voor Swifterbant-Zuid.