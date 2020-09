Waarom stapt CDA-raadslid Dronten niet op na rode kaart? ‘Onmogelijk dat ze lekker blijft zitten’

Waarom stapt CDA-raadslid Brenda Berghorst in Dronten niet op? Dat vraagt de raad zich af na het spoeddebat over de politica, die deze zomer illegaal arbeidsmigranten huisvestte. Ondanks een symbolische rode kaart wil ze het politieke speelveld niet verlaten.

Berghorst raakte deze zomer in opspraak toen bleek dat ze met haar arbeidsbureau illegaal arbeidsmigranten onderbracht op haar terrein. Opmerkelijk, omdat haar partij in dezelfde periode juist een motie steunde om huisvesting van arbeidsmigranten te verbeteren. Bovendien verzuimde Berghorst deze nevenfunctie te melden bij de gemeente.

Tijdens een lang en bij vlagen hard spoeddebat over deze kwestie betuigde ze spijt. ,,Ik heb mezelf, het CDA en het aanzien van de raad beschadigd, dat besef ik goed.” Eerder zei ze tegen deze krant dat het een tijdelijke oplossing was. Ze kon de arbeiders ‘niet op een andere locatie op afstand van elkaar huisvesten vanwege de coronacrisis’. ,,Ik moest snel improviseren‘’, voegde ze daar nu aan toe. ,,In het belang van de gezondheid van deze mensen.” Het melden van de nevenfunctie was ze ‘in alle hectiek vergeten’.

Quote Als het kwartje pas valt als de pers vragen stelt, dan is er iets mis Paul Vermast, GroenLinks Dronten

De meeste partijen namen hier geen genoegen mee. SP sprak van een ‘zwakke reactie’. D66 had gehoopt op meer inzicht in het handelen van Berghorst. Volgens de PvdA stond haar verklaring haaks op eerdere uitlatingen in de pers: ,,Het klopt gewoon niet.” GroenLinks telde zeker zes momenten waarop Berghorst had moeten denken: ik doe iets niet goed. En: ,,Als het kwartje pas valt als de pers vragen stelt, dan is er iets mis.”

Vertrouwelijke gesprekken

Raadsleden vonden het zichtbaar lastig over de integriteit van iemand in hun midden te praten. Ze stoorden zich er bovendien aan dat het CDA niet zelf aan de bel trok en benadrukten dat de zaak de héle raad schaadt. Burgemeester Jean Paul Gebben, die meerdere ‘niet makkelijke’, vertrouwelijke gesprekken had met Berghorst en haar partij: ,,Het openbaar bestuur is geschaad, ik vind daar wat van. Maar ik heb de afweging (om op te stappen, red.) bij het CDA gelaten.”

Quote In mijn ogen is het onmogelijk dat je lekker blijft zitten Peter Duvekot, SP Dronten

Die partij steunt Berghorst, die geen reden ziet de eer aan zichzelf te houden. Ze stemde zelfs mee met een motie van afkeuring die de raad tegen haar indiende. Om aan te geven dat ze weet dat ze fout zat. Deze motie kun je als rode kaart zien, zegt Peter Duvekot (SP). ,,Eigenlijk had dit het laatste signaal moeten zijn. Het is ons zwaarste middel in deze absurde situatie. In mijn ogen is het onmogelijk dat je lekker blijft zitten.” Dat laatste vinden meer raadsleden.

Helder signaal

Berghorst stond donderdagavond de pers nog te woord, maar nam gisteren de telefoon niet op. CDA-fractievoorzitter Siert Jan Lap: ,,Ik loop nergens op vooruit, we gaan het debat nabespreken.” Begrijpt hij dat raadsleden het vreemd vinden dat Berghorst niet opstapt? Na een lange pauze: ,,Het signaal is helder. We hebben onze overwegingen willen overbrengen, ik constateer dat dat niet is gelukt.”