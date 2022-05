Waarom zijn de zwembaden in Swifterbant en Biddinghuizen nog dicht? ‘Mensen kijken er reikhalzend naar uit’

Dronten herdenkt oorlog in bijzijn van laatste airgunner Ron Powers (97), in Kampen dragen Kamper en Oekraïense leerling samen gedicht voor

Na twee jaar met aangepaste herdenkingen, mocht er vanavond weer publiek aanwezig zijn op het Meerpaalplein in Dronten. Net als in de jaren vóór corona kwamen vele mensen naar de plechtigheid om de gevallenen in de Tweede Wereldoorlog te herdenken. Het was misschien wel de laatste keer dat er een Britse airgunner bij was.

