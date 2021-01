Waarschuwingsbord en snelheidsverlaging op weg tussen Kampen en Dronten na botsing met meerdere auto’s

Grote illegale tabaksfa­briek in Dronten opgerold, goed voor ‘miljoenen aan belasting­geld’

22 januari In een loods in Dronten heeft de FIOD gisteravond in samenwerking met de Poolse politie en Nederlandse douane 72.000 kilo aan illegale tabak in beslag genomen. Met de tabak zou voor een bedrag van ongeveer 14 miljoen euro aan belastingen zijn ontdoken.