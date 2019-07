Walibi heeft waterattracties op ‘standje zeiknat’staan

Voor attractiepark Walibi in Biddinghuizen is de tropische hitte van deze dagen aanleiding om met foamparty’s en een splashteam voor extra verkoeling en vertier te zorgen. Maatregelen om oververhitting en zonnesteken in de wachtrijen voor de attracties te voorkomen, zijn volgens woordvoerder Marco Wensveen (nog) niet nodig.

Ondanks de hoge temperaturen zijn er genoeg mensen die kiezen voor een dagje attractiepark. Wachtrijen zijn dan ook niet te voorkomen. ,,We hebben bij elke attractie camera’s gericht op de rijen staan. Als het mis dreigt te gaan met iemand, kunnen we snel schakelen”, zegt Wensveen. En: ,,Als je eenmaal in de achtbaan zit, voel je de wind”, probeert hij het wachten de moeite waard te laten klinken.

Schuimfeest

Op het mainstage houdt Walibi vanmiddag en morgen een schuimfeest, waarbij bezoekers lekker nat worden, belooft de woordvoerder. ,,Ook onze waterattracties staan vandaag en morgen op de sterkste stand. Standje zeiknat.” Verder zijn er volgens Wensveen genoeg schaduwplekken in het park en drukt hij iedereen vooral op het hart voldoende te drinken.

Tegenvaller

Tegenvaller was het uitvallen van de nieuwe achtbaan Untamed op dinsdag. Tijdens de dagelijkse controle kwam dinsdagochtend een probleem met de remmen aan het licht. Een kinderziekte of een langdurige storing noemt Wensveen het. Even voor vijf uur ’s middags kon de jongste adrenaline-aanwinst weer rijden. ,,Daar waren we ontzettend blij mee.” Volgens Wensveen hebben bezoekers die voor dinsdag in de attractie hebben gezeten, geen enkel risico gelopen. ,,We doen elke dag een check. Maandag is het probleem niet geconstateerd.”