Walibi Holland geopend voor een nieuw seizoen

Met de opening van de nieuwe zone Wilderness wordt vervolg gegeven aan het project ‘Festivalization’, waarmee Walibi Holland in 2018 gestart is. Dat is bedoeld om de uitstraling van de gebieden in het park te verbeteren. Zodoende heeft het gebied Sherwood Forest deze winter plaatsgemaakt voor Wilderness. Directrice Mascha van Till: ,,Als je door Wilderness loopt, weet je het zeker: ik heb hier niets te vertellen, de natuur is hier de baas. Wilderness is een verwilderd bos dat verwondert en tot de verbeelding spreekt.’’

Naast Wilderness is er nóg een verandering gaande in het park. De houten achtbaan Robin Hood wordt namelijk verbouwd tot de nieuwe rollercoaster Untamed, met wel vijf inversies: momenten waarop je voor korte tijd ondersteboven hangt. De nieuwe achtbaan wordt op 1 juli in gebruik genomen.