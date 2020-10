Walibi in Biddinghuizen stopt per direct met Halloween Fright Nights 2020: het was op eerste avond te druk

video Alpaca's aaien, konijnen knuffelen: werkt dat écht als therapie?

4 oktober Alpaca’s aaien, knuffelen met konijnen, spiegelen met paarden: steeds vaker worden dieren ingezet in de zorg. De liefde en de zorg voor een dier lijkt heilzaam voor mensen. Maar van hoe dat precies werkt, is nog maar weinig bekend. Een nieuwe post-hbo-opleiding aan Aeres Hogeschool in Dronten leidt mensen op die dieren inzetten tijdens behandeltrajecten in de zorg.