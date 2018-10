‘Walibi moet vrezen voor juridische stappen Nintendo vanwege personages Fright Nights’

Flevoland: ‘Mik op snelle doorstart ziekenhuis’

25 oktober Het ziekenhuis moet voor Lelystad en de rest van Flevoland behouden blijven. Die oproep doet de provincie met klem richting Den Haag. Tijdens een ingelaste vergadering dienden de Provinciale Staten unaniem een motie in om dit te bewerkstelligen. Commissaris van de Koning Leen Verbeek heeft al met minister Bruno Bruins gebeld om hem te vragen een doorstart in ieder geval niet in de weg te staan. De spoedvergadering in Lelystad werd bijgewoond door veel personeelsleden van de MC Groep.