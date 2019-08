Walibi voert stevige strijd met wespen: elke dag worden prullenbakken ingespoten

Cel- en werkstraf voor vader (48) uit Dronten die dochtertje misbruikte

28 augustus De 48-jarige Barend H. uit Dronten is vandaag door de rechtbank in Lelystad veroordeeld tot 120 uur werkstraf. Hij misbruikte tussen 2014 en september 2016 zijn dochtertje, dat bij aanvang vier jaar oud was. De man kreeg ook 221 dagen cel opgelegd, waarvan 180 dagen voorwaardelijk. De 41 dagen die overblijven had hij echter al uitgezeten in voorarrest.