Walibi wil vaste brug bouwen voor bezoekers van festivals

Starters, minimalis­ten én mantelzor­gers: zij kozen voor wonen in een tiny house

23 juni Waarom kiezen mensen voor een tiny house? Ontmoet Judith, de starter die met haar tiny house juist groter is gaan wonen. Lees over Kjeld, Linde en de kleine Sim, die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan. En we eindigen met Dini (86), die uitkijkt naar haar gelijkvloerse mantelzorgwoning.