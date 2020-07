Wat te doen aan de leegstand van winkels in Dronten?

De leegstand in de winkelcentra in Dronten is groter dan elders in Flevoland én Nederland. Wat te doen? De gemeente broedt met ondernemers en vastgoedeigenaren op plannen. En hoopt ondertussen dat Dronten fors mag groeien. Hoe meer inwoners, hoe meer klanten.

Veel scheelt het niet, maar toch. Uit cijfers van het CBS blijkt dat in Dronten meer winkels leeg staan dan elders. In Flevoland gaat het om 7 procent van de winkels, in Flevoland om 8 procent en in Dronten om 9 procent. Wie door de winkelcentra in de drie dorpskernen kuiert, krijgt misschien een andere - minder goede - indruk. Tja, de percentages van het aantal vierkante meters aan winkelruimte zónder winkeliers, liggen beduidend hoger: 15 procent in Biddinghuizen, 14 procent in Dronten en 10 procent in Swifterbant.

Bestrijden leegstand

En nu? In de maandag gepresenteerde actieplannen voor de drie winkelcentra is het bestrijden van leegstand een speerpunt. Deze plannen zijn overigens door meerdere partijen opgesteld. Niet alleen de gemeente, ook onder meer Dorpsbelangen, winkeliers en het publiek. Een van de mogelijkheden is een zogenoemde leegstandsverordening. Een soort meldplicht voor vastgoedeigenaren: loopt een huurcontract van een winkel af dan moeten ze een seintje geven.

Daarmee is tijdig bekend of een pand leeg komt te staan. ,,En dan kunnen we het gesprek aan’’, zegt wethouder Irene Korting. Ze bedoelt de gemeente met eigenaren en ondernemers. Doel: gezamenlijk oplossingen zoeken om leegstand te voorkomen. De rol van de gemeente is beperkt, geeft ze aan. Wel kan de gemeente bijvoorbeeld eens kijken naar het bestemmingsplan als er plannen zijn die niet binnen dit kader passen. Ook mogelijk: gezamenlijke acquisitie. ,,Hoe krijg je winkels in nieuwe panden?’’

Een stevige groei van Dronten kan óók helpen. Immers, hoe meer inwoners, hoe meer consumenten. De ‘motie Koerhuis’ komt in dat verband goed van pas. Eerder dit jaar steunde de Tweede Kamer een motie van dit VVD-Kamerlid om te onderzoeken of er 100.000 woningen extra in Flevoland kunnen komen. Dronten is een van de genoemde bouwlocaties. Korting: ,,De hoeveelheid consumenten bepaalt uiteindelijk (het succes van) de winkelcentra. De drie winkelcentra zijn jong en vrij groot, gezien het aantal inwoners.’’

Meer bankjes en groen

Uit de actieplannen blijkt overigens dat de drie winkelcentra ruime voldoendes scoren bij de klant. Wel gaat de gemeente meer bankjes plaatsen en groen planten in Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant. In Dronten krijgt verder de parkeergarage een facelift. De uitvoering vindt plaats in 2021, aldus Korting.