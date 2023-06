Waterschap pompt extra water vanuit Markermeer naar Veluwemeer wegens zakkend waterpeil

Lelystad is een buurtkamer rijker: ‘De koffie en thee staat altijd klaar’

Welzijn Lelystad en Coloriet de Hoven in Lelystad hebben de handen ineen geslagen en zijn een nieuwe buurtkamer begonnen. Op dinsdag en donderdag kunnen mensen vrijblijvend terecht in Coloriet de Hoven. Het is de zesde buurtkamer in Lelystad.