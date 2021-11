Weinig coronaboetes en hoge vaccinatiegraad in Dronten: ‘Inwoners zijn gezagsgetrouw’

Gebben maakt zich ‘ernstige zorgen’ over het hoge aantal besmettingen in Nederland en houdt er rekening mee dat het kabinet vrijdagavond ‘forse maatregelen’ aankondigt. Tegelijkertijd constateert hij dat het rustig is in Dronten terwijl elders in het land, zoals vorige week in Rotterdam, zich ‘vreselijke excessen’ voordoen. ,,We mogen ons gelukkig prijzen dat de Drontenaar gezagsgetrouw is en zich aan de regels houdt’’, zei hij donderdagavond in de gemeenteraad.