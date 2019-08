Werkgroep laat publiek binnenkort meereizen met zeearenden uit Flevoland

In 2019 zijn vier jonge zeearenden voorzien van GPS-loggers. De zenders van de vogels sturen twee maal daags posities op basis van 5 minuten-intervallen, waarbij ook vlieghoogte wordt geregistreerd. Op basis hiervan kunnen de vliegbewegingen in verschillende situaties, zowel qua terrein, seizoen, weersgesteldheid en tijd op de dag nauwkeurig in kaart worden gebracht, zo schrijft de werkgroep op zijn site.

Niet naar Veluwemeer

Uit de gegevens kon de werkgroep nu al constateren dat de vogel uit het nest Spijk-Bremerberg nog niet of nauwelijks naar het aanliggende Veluwemeer is gevlogen. ,,Een blik op dit water in de huidige vakantietijd verklaart waarschijnlijk waarom dat is; de drukke recreatievaart en oevergebonden recreatie is momenteel maximaal en de vogel heeft daardoor geen ruimte om in het wetland te verblijven”, aldus de werkgroep.

Gevaren voor vogels

Naar verwachting krijgen de komende tijd zo’n 10 jongen een GPS-zender. Daarnaast worden ze voorzien van een metalen ring en een kleurring. De werkgroep denkt door de zenders beter inzicht te krijgen in de gevaren waar de jonge vogels aan worden blootgesteld. Of ze bijvoorbeeld bedreigd worden door windturbines, hoogspanningleidingen, verkeer of vergiftiging. De jongen vliegen in Nederland rond de volgende gebieden: Spijk-Bremerberg, Lepelaarplassen en ook Dordste Biesbosch en Hellegatsplaten.

