Wetenschappers voorspellen: Flevoland en Kampen zijn zeer kwetsbaar voor uitbraak van vogelgriep

Muzikanten improvise­ren bij experimen­te­le kunst op expositie in IJsselmui­den

Trompettist Mark Nieuwenhuis en drummer Remco Menting werken deze week in IJsselmuiden samen met kunstenaarsduo work#art aan een nieuw kunstwerk. De muzikanten gaan improviseren bij experimentele kunst die te zien is in broedplaats Het Werk in IJsselmuiden.