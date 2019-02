Wethouder Dronten stapt uit ‘prachtige hondenbaan’

Prikpost trombose­zorg Swifter­bant plotseling dicht

23 februari Trombosedienst Atalmedial heeft deze week met onmiddellijke ingang de bloedprikpost in Swifterbant gesloten. Patiënten en huisartsen werden afgelopen zaterdag volkomen verrast door een brief waarin het besluit, zonder enige uitleg, werd gemeld. „Dit is van een hufterigheid die helemaal niet kan in de zorg”, aldus een boze huisarts Paul Kemps, die patiënten voor niets naar de prikpost in de huisartsenpost zag komen.