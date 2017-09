Wie helpt de zeven van de Baronielaan in Emmeloord?

De boodschap van het aflopende huurcontract kwam hard aan bij de zeven jong volwassenen die nu nog begeleid wonen in de Emmeloordse Baronielaan. Anita Nugter zag een hoop stress bij de bewoners die hun huis uit moeten als gevolg van het faillissement van Roos Begeleiding Ze zag ook 'een stukje gelatenheid'. 'Ze hebben al zoveel meegemaakt, Roos zat al een tijdje in zwaar weer.''

Als er niets gebeurt, staan de bewoners 8 november op straat. Wie helpt deze zeven, kwetsbare mensen? Wie biedt een oplossing?

De Omega-Groep?

Deze zorgverlener is hard op zoek naar onderdak. Maar plekken voor begeleid wonen zijn schaars. De groep heeft een wachtlijst, ruimte voor de zeven is er nu niet. Nieuwbouwplannen voor Emmeloord zijn in de maak, maar waar en op welke termijn is nog onduidelijk. Volgend jaar, hoopt clustermanager Anita Nugter.

Omega nam de zorg voor de zeven jong volwassenen tussen de 18 en 35 jaar over van Roos Begeleiding dat eind mei failliet ging. De verhuurder wil het huidige huurcontract, op naam van Roos, niet overzetten naar Omega. Overlast uit het verleden speelt daarbij een rol. Met buren is gesproken om overlast in de toekomst te voorkomen, zegt Nugter. Zonder medewerking van de verhuurder kan Omega weinig. Formeel is dit bedrijf geen partij. Praten met andere verhuurders kan de groep daarom ook niet.

Hoekstra Vastgoed?

Zegt mee te willen denken over een oplossing. De bewoners mogen na 8 november best blijven, meldt Charlotte van Zijl, vastgoedmanager bij Hoekstra. Maar alleen onder bepaalde voorwaarden, zoals meer begeleiding en een tijdelijk huurcontract. Op beide punten kan Hoekstra, die optreedt namens de verhuurder Achmea Pensionfonds, het niet eens worden met de Omega Groep. Een langdurige relatie is volgens Van Zijl geen optie. De vier Roos-huizen staan in de Baronielaan waar vooral hoogbejaarde mensen wonen. De zeven passen daar niet, zegt ze, en zorgen voor overlast. ,,Zoek een plek in een buurt met jonge mensen", adviseert ze. Of kijk verder dan Emmeloord. ''Er komt een huis vrij in Marknesse, misschien is dat wat.''

Mercatus?

Deze Emmeloordse woningcorporatie wil wel praten over huisvesting van de zeven. Mercatus verhuurt meer woonruimte voor begeleid wonen met 24-uurszorg. ''Het zijn onze cliënten niet, maar vanuit onze sociale achtergrond willen we er zeker naar kijken, zegt Engelbert Nikkels, manager Verhuur. In eerste instantie zou het dan gaan om een tussenoplossing, een soort crisisopvang in afwachting van een structurele oplossing. ''Het is in niemands belang dat deze jongeren op straat komen te staan.'' Bij Mercatus kan veel, aldus Nikkels. Maar wel met goede afspraken, vooral over begeleiding.

De curator?

De rol van de curator Aniek Gielen is zo goed als uitgespeeld. Het faillissement van Roos Begeleiding is afgewikkeld. Gielen dacht in de Omega Groep een prima partij te hebben gevonden die het huurcontract kan overnemen. Ze proefde 'onwil' bij Hoekstra. ''Ik heb echt geprobeerd ze te overtuigen dat ze een prima huurder aan de haak zouden slaan, de wil ontbrak." Hoe nu verder? Gielen weet het niet. Er komt nog een gesprek met de gemeente. ''Als er behoefte aan is, zal ik zeker aanschuiven.'' Niet omdat het moet, maar omdat het gaat om kwetsbare mensen, zegt ze.

Gemeente Noordoostpolder?

Probeert partijen bij elkaar te brengen om samen te zoeken naar een zo goed mogelijke oplossing, zo stelt de gemeente in een officiële verklaring. Want 'het gaat om een zorgelijke situatie, de gemeente wil voorkomen dat kwetsbare inwoners hiervan de dupe worden.'

Roos Begeleiding?