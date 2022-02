Wie is Hans Maris, bekritiseerd directeur van De Meerpaal in Dronten?

Directeur Meerpaal Dronten ligt onder vuur, medewer­kers voelen zich ‘geïntimi­deerd’: ‘Onveilige werksfeer’

Het is hommeles bij de Meerpaal in Dronten, centrum voor cultuur en welzijnswerk. Een deel van het personeel heeft grote moeite met het beleid van de ‘narcistische’ directeur/bestuurder Hans Maris, die mede hierom ziek thuis zit. Zeker dertig medewerkers zouden (deels) uit onvrede over Maris’ beleid zijn opgestapt. ,,Voor de buitenwereld lijkt het een prachtige organisatie, intern is het anders.’’

