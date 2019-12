Wie wil de meubels van de gemeente Dronten hebben?

Door de verbouwing van het gemeentehuis wordt niet-herbruikbaar meubilair aangeboden aan maatschappelijke organisaties in onze gemeente. Dat gebeurt gratis. Het meubilair dat nog wel te gebruiken is, keert na de verbouwing terug in het gemeentehuis.

De gemeente wil graag dat de meubels goed terecht komen. Wethouder Roelof Siepel: ,,Dat wat we zelf opnieuw kunnen gebruiken komt uiteraard terug in het gemeentehuis, en dat is best veel. Maar de spullen die we niet meer gebruiken en die nog in goede staat zijn, bieden we graag aan aan maatschappelijke organisaties in de gemeente Dronten.” De meubels worden overigens uitsluitend gedoneerd voor eigen gebruik van de organisaties, doorverkopen is niet toegestaan.