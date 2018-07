Wijkpanel in Dronten smaakt naar meer

Panel

Een panel van vijf bewoners heeft een nieuwbouwproject van 14 woningen gekozen voor De Graafschap. De gemeente Dronten had drie projectontwikkelaars gevraagd een plan in te dienen, twee daarvan kwamen met een concreet bouwplan. Na een presentatie koos het wijkpanel voor het ontwerp van Oost en Van Tilburg uit Urk. Het is voor het eerst dat de gemeente bewoners op deze manier bij nieuwbouw betrekt. Wel heeft op verzoek van de gemeente een groep bewoners vorig jaar een bouwlocatie gezocht in Swifterbant - een variatie op dit thema.

Het was best lastig om De Graafschap te ontwikkelen, zegt wethouder Ton van Amerongen. Het dorp heeft lang gewacht op uitbreiding, maar de nieuwbouwwijk naast het dorp bleef jarenlang bijzonder klein. In 2009 was het nog de bedoeling om 700 woningen in 10 jaar te bouwen, maar in 2012 werd pas het startschot gegeven voor de bouw van de eerste 6 woningen. Inmiddels zit de vaart erin, zegt Van Amerongen. ,,Ontwikkelaars staan te trappelen, het gaat nu zeer snel.''