WijLand Festival Dronten toch gratis toegankelijk voor bezoekers

Voorgaande edities waren gratis, waarom kwam hier verandering in?

,,We hebben slechte jaren gehad. We hebben twee edities georganiseerd en we moesten de één drie weken van tevoren en de ander een maand van tevoren afblazen door corona. We zijn heel blij dat we weer mogen en kunnen. Door betaalde tickets aan te bieden weten we hoeveel mensen per dag binnenkomen. We weten dan wat we moeten inkopen en zo kunnen we ook verspilling tegengaan.”