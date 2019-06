Windmolenruzie Swifterbant nadert kookpunt

videoDe discussie over windmolens bij Swifterbant begint de circa zesduizend zielen van het Flevolandse dorp aardig te verdelen. Dat bleek maar weer eens toen de gemeente en de provincie woensdag een strakke presentatie gaven in dorpshuis De Steiger. Er waren plattegronden, informatiepanelen en visualisaties van hoe de windmolens straks te zien zouden zijn vanuit diverse punten in het dorp.

Voor de liefhebbers was er zelfs de mogelijkheid om met een koptelefoon een indruk te krijgen van het geluid dat een windmolen produceert, en voor de fijnproevers was er zelfs een 'windsafari'; met een busje langs een windmolen die eruit ziet als de molens die langs de rand van Swifterbant zouden kunnen verrijzen in 2023. Wat de gemeente en de provincie niet hadden gepland; de tegendemonstranten van de 'Windbrekers' die met hun geïmproviseerde protestopstelling - lees; een behangtafel met een aantal geplastificeerde A4'tjes- hun kant van het verhaal onder de aandacht brachten. Meneer en mevrouw Goossen uit Swifterbant bezochten woensdag beide presentaties, maar moesten bekennen geen voorstander te zijn van de plannen van 'Windplan Blauw' zoals het windmolenpark officieel heet.

Uitzicht

,,Het verdeelt het dorp'', weet mevrouw Goossen. ,,Sommige mensen zijn tegen, vanwege het uitzicht en de slagschaduwen. En sommige mensen zijn voor, omdat ze er ook financieel in zitten.'' Meneer en mevrouw Goossen zijn in ieder geval tegen, durven ze rustig te zeggen. ,,Niet tegen alle windmolens'', aldus meneer Goossen. ,,Maar wel tegen deze. Geen last ervan krijgen? Dat zeiden ze 25 jaar geleden ook over de weg naast ons dorp. En over de vliegbewegingen in de polder. Het is dingetje op dingetje op dingetje.''

Windplan Blauw behelst het vervangen van 74 windmolens in de polder voor 61 grotere en modernere molens met meer opbrengst. Een stuk of vijf, zes daarvan komen - volgens de Windbrekers- te dicht bij het dorp te staan. Van slagschaduwen zal echter geen sprake zijn, verzekert Stephan de Clerck namens Swifterwind die de molens wil gaan neerzetten.

,,Zo gauw er slagschaduwen ontstaan in het dorp, worden de molens uitgezet.'' De Clerck denkt dan ook niet dat 'zijn' windmolens Swifterbant splijten, zelfs niet toen de Windbrekers ruim 600 handtekeningen ophaalden tegen de windmolens. ,,Dat ging over de locatie van de molens, dat hebben we toen gewijzigd.'' Dat de tegenstanders in de volle zon buiten staan en hij met zijn presentatie binnen te vinden is, had ook niet gehoeven voor hem. ,,Ze hadden hier ook binnen mogen staan van ons, maar dat wilden ze niet.''

Stop met 'gekleurde informatie'

De gemeente heeft beide partijen inmiddels woensdag een brief gestuurd met het verzoek te stoppen met het geven van 'gekleurde informatie'. Wethouder Roelof Siepel van de gemeente Dronten, waar Swifterbant onder valt, laat weten dat vooral de 'Windbrekers' de verspreiders zijn van die gekleurdheid. Windbreker Cor Hermans gaat die brief beantwoorden.

,,Wij willen graag exact weten wat nou die gekleurde informatie is. Ze hebben ons nog nooit zwart op wit gezegd; dit doen jullie fout.'' Maar volgens de gemeente geven de foto's van de Windbrekers een verkeerd beeld van de toekomstige situatie. Op 2 juli stappen de Windbrekers naar de Raad van State om de komst van de gewraakte windmolens tegen te houden. Graag had Hermans woensdagmiddag spijkers met koppen geslagen, toen iedereen uit het hele project bij elkaar was in en om De Steiger. Is niet gelukt, weet hij na een paar uur protesteren. ,,Er werd gezegd; alles is onderzocht, dit is de beste oplossing.''