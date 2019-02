Window dressing maskeert leegstand in Swifterbant

Pakweg eenderde van het beschikbare winkeloppervlak in het centrum van Swifterbant staat leeg. Sommige winkels al sinds de bouw van het complex, twaalf jaar geleden, weet wethouder Korting, die zelf in het dorp woont.

Window dressing, is dat nou wat het dorp nodig heeft?

Irene Korting: „Wat Swifterbant nodig heeft is dat er actieplannen komen. We gaan samen met ondernemers en winkeliers er voor zorgen dat er een actieplan komt voor de invulling van het winkelcentrum. De wens om de panden te bestikkeren kwam vanuit Dorpsbelangen. Deze panden staan al jaren leeg, dus het belangrijk dat het wat fraaier wordt qua uitstraling. De tweede stap is met elkaar plannen te bedenken.”

Hoe komt het dat het niet lukt om deze panden gevuld te krijgen?

„Het is een tendens die je in heel Nederland ziet, niet alleen in Swifterbant. Het is vrij moeilijk voor winkeliers, ook door de toename van de internetverkoop, om hun winkel te handhaven. Daarom moeten we ook out of the box denken om te komen tot invulling van die panden.”

Hoe kun je als gemeente invloed hebben? Het is uiteindelijk de markt die bepaalt.

„Je kunt alleen de markt verleiden. Zorgen dat je een aantrekkelijk vestigingsklimaat biedt. Als mensen willen ondernemen dan bieden wij ze die ruimte om dat te doen.”

Wat betekent het voor het dorp dat er zoveel leegstand is?

„Ik denk dat het belangrijk is dat voorzieningen op peil worden gehouden. Je moet hier je basisvoorzieningen in ieder geval kunnen halen. In Swifterbant is dat nu zeker nog het geval. Maar ja, je moet dat wel voor de toekomst zo houden.”

Dorpsbelangen heeft onlangs nog duidelijk gemaakt dat er grote zorgen zijn over de leefbaarheid. Deelt u die?

„Daarom gaan we juist in gesprek over zo’n actieplan en gaan we dingen aanpakken, samen met Dorpsbelangen en de winkeliersvereniging. Wij zijn niet de enige die in de lead zijn, maar hebben wel gezegd: we willen de verbinder zijn die het proces in gang brengt. Mooi voorbeeld: hier wordt gezegd dat het winkelgebied vrij donker is. Kun je als gemeente kijken naar de inrichting van de openbare ruimte? Die handschoen pakken we zeker met beide handen op.”