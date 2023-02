Windpark bij IJsselmeer in strijd met Europees recht, maar mag voor nu doorgaan

De zaak zit gecompliceerd in elkaar. In 2020 besloot het Europese Hof van Justitie in Luxemburg dat de Vlaamse regels voor windparken in strijd waren met het Europees recht. Dat komt omdat een milieubeoordeling ontbreekt. De Raad van State stelde vast dat dit ook een probleem is in de Nederlandse regels. Zo’n milieubeoordeling over slagschaduw, geluid en veiligheid van de windturbines is noodzakelijk. Door deze uitspraken is het onduidelijk wat er moet gebeuren met plannen voor windparken waarvan eerder de vergunningen al zijn goedgekeurd.