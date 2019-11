Windplanblauw bij Swifterbant kan bijna beginnen na afwijzen bezwaren

In het windpark blauw zijn 61 nieuwe windturbines opgenomen die de 74 bestaande windmolens zullen vervangen. Ze staan gepland aan de Rivierduintocht, Klokbekertocht, Elandtocht en Rendiertocht. Het gaat om vier lijnopstellingen met een tiphoogte van 213 en 248 meter. Vanaf 2022 moeten de nieuwe turbines zorgen voor groene stroom voor zo’n 400.000 huishoudens.

Ingesloten

In juli voerden dorpsbewoners en Dorpsbelang bij de Raad van State een rechtszaak tegen minister Wiebes en de gemeente Dronten die de omgevingsvergunning heeft verleend. De bewoners zeiden daar zich misleid te voelen over de uiteindelijk locatie van de windturbines. Langs elke invalsweg staan straks windmolens waardoor ze zich ingesloten voelen, zeiden ze in Den Haag.

De Raad van State (RvS) verklaarde veel bewoners niet-ontvankelijk omdat ze niet op tijd hun zienswijzen hebben ingediend of hun identiteit niet bekend hebben gemaakt. Volgens het dorp is er geen draagvlak voor het plan. De bewoners vrezen voor hinder van slagschaduwen, geluidoverlast en waardevermindering van hun huizen. De RvS vindt dat het ontbreken van draagvlak niet betekent dat een windplan van tafel moet.

Mijlpaal

Vattenfall en SwifterwinT kunnen na de uitspraak aan de slag met het project, want de belangrijkste vergunningen zijn nu onherroepelijk. Henk Kouwenhoven, senior development manager bij Vattenfall, heeft het over een belangrijke mijlpaal: ,,We zijn blij dat we het windpark nu een stap verder gaan brengen. We zijn gestart met de aanbesteding voor de grondwerkzaamheden, bekabeling en de inkoop van de windmolens. We hopen in 2021 te kunnen starten met de bouw.’’

Het bestuur van de Vereniging voor Dorpsbelangen Swifterbant reageert woensdagmiddag kort op de uitspraak: ,,Het is een beetje dubbel. De uitspraak is niet verrassend, we zijn blij dat er serieus met de bezwaren is omgegaan. Een deel van de bezwaren is ook al weggenomen. We zijn daarover in goed gesprek met SwifterwinT. We beseffen ook dat dit project kansen gaat bieden.’’

Gesprek

Stephan de Clerck, bestuurder van Windplanblauw, geeft aan in gesprek te blijven met de afzenders van de beroepen. ,,Windplanblauw wil graag een goede buur van het dorp zijn. We zijn voornemens om actief een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de vitaliteit van met name het dorp Swifterbant, en we zullen ons daaraan houden.’’