Winkeliers in Swifterbant balen van komst Lidl naar Dronten-West: ‘Situatie is nijpend’

Het sein staat nog niet op groen, maar het kan niet meer misgaan. Na een slepende procedure kan de discounter gaan bouwen in Dronten-West. Althans, in de commissie bleek vorige week dat een meerderheid van de politiek geen blokkade zal opwerpen. Goed nieuws voor de honderden burgers die een petitie ondertekenden vóór de komst van de super, veel ondernemers zien het juist als een domper. Zo zijn winkeliers in Swifterbant bang dat er nóg meer dorpsbewoners boodschappen gaan doen in Dronten.

,,Uitermate teleurstellend’’, zegt Jan Alberts van de Primera in Swifterbant. ,,Dit gaat ons nog meer omzet kosten. We voelen ons in de steek gelaten door de gemeente. Het zal mij niks verbazen als een van de twee supermarkten gaat omvallen.” Het CDA zinspeelde hier vorige week ook al op, maar wethouder Roelof Siepel wilde er niet op ingaan. ,,Puur speculatief’’, zei hij.

,,Het wordt nijpend’’ zegt Michiel Tietema, bakker en woordvoerder van de plaatselijke winkeliersvereniging. ,,Het gaat in de discussies vooral over de supermarkten, maar wat gebeurt er met de kleinere winkels? Ik ben bang dat een aantal ondernemers het huurcontract niet zal verlengen en al stopt voordat de Lidl er staat.”

Bouwrijp

En de nieuwbouwplannen in het dorp? Na een lange zoektocht is Swifterbant-Zuid aangewezen als uitbreidingslocatie. Meer inwoners, meer omzet, zou je zeggen. Maar veel ondernemers zeggen: de wijk ligt te ver van het centrum en te dicht bij Dronten-West. Waarmee het aantrekkelijk wordt voor nieuwe dorpsbewoners om óók naar Dronten te rijden voor boodschappen. ,,Bovendien had de grond nu bouwrijp moeten zijn. De markt is goed. Maar ik denk dat de eerste paal pas over 2 à 3 jaar de grond ingaat’’, zegt Tietema. Cynisch: ,,Zul je zien dat we dan weer in een recessie zitten.”

Er móet iets gebeuren om het dorp leefbaar te houden, zegt Tietema. ,,Daar ligt een mooie uitdaging voor de gemeente.” Hij praat mee over het actieplan voor het centrum dat in de maak is. ,,Het gaat over krappe parkeerplaatsen, de ligging... Het is heel breed. Misschien kan Het Pluspunt met ouderenactiviteiten naar het centrum komen. Meer reuring zou goed zijn. Ik denk dat Swifterbant moet worden voorgetrokken.”