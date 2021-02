Winterweer leidt tot tijdelijke sluiting teststraat in Dronten

Lelystad verruimd

Dronten is juist ook een van de vier plekken in het land waar inwoners massaal worden getest op corona. Dat zou later deze week, woensdag, beginnen in sporthal ‘t Dok en aan de Nijverheidsweg in Dronten (de huidige teststaat die nu dus tijdelijk dicht is) en in kerkcentrum de Hoeksteen in Swifterbant. ,,We moeten bekijken wat dit voor het grootschalige testen betekent’’, aldus woordvoerder Sven van der Burg van de GGD Flevoland. ,,We bekijken morgen weer of we open gaan met de reguliere testlocatie in Dronten.’’