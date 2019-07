Woningcorporatie belooft beterschap en trekt lering uit zwartboek van SP Dronten

Vervelend

,,We vinden het vervelend dat deze huurders onze dienstverlening als onprettig ervaren. Iedere klacht is er één teveel’’, aldus Nathalie Crone, manager Wonen van OFW. Ze meldt dat een groot deel van de klachten, 63 van de 65, is anoniem. ,,Daardoor kunnen we er op dit moment alleen een algemene lering uit trekken. Dit is wel naar ons eigen inzicht. We weten niet over welke wijk het gaat en hoe lang geleden dit speelde. Hiervoor moeten we eerst in gesprek met de huurder zelf.’’