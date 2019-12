‘Zakenwonder’ Suzan (21) uit Dronten runt zonder moeite drie bedrijven

Dat ondernemen al van jongs af aan in haar zit wordt deze middag wel duidelijk. Suzan de Jongste (21) vertelt in de bibliotheek van Dronten over haar jeugd: ,,Op mijn vierde ging ik al met eigen gemaakte parfum over straat. En toen ik tien jaar was begon ik een webshop met spulletjes voor speelgoedpaarden.’’ Dat ze dan nu al drie bedrijven runt en daardoor is genomineerd als ‘Zakenwonder’ bij tijdschrift VIVA (zie kader) is dan ook niet heel vreemd.